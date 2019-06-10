Глава украинского Минздрава предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе к шаурме. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Шаурма увеличивает риск атеросклероза, потому что карнитин мяса становится триметиламиноксидом. Шаурма — это также риск пищевого отравления или даже ботулизма», — считает она.

Супрун призвала украинцев есть домашнюю пищу, которая является более полезной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду. Еще раньше он опубликовал пост ко Дню города в украинской столице, в котором написал, что для него Киев — это «запах цветущих лип и шаурмы возле метро».

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