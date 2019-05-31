Киевский рынок шаурмы вырос после заявлений Зеленского

Рынок шаурмы в Киеве вырос после ряда заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные местных предпринимателей.

Киевские продавцы уверяют, что за последние несколько дней, после постов Зеленского о шаурме, продажи этого продукта в украинской столице «выросли минимум вдвое». При этом, как рассказала изданию руководитель компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова, даже до этого оборот отдельной точки продажи шаурмы составляет «от 10 тысяч до нескольких десятков тысяч гривен ежедневно».

Реклама Зеленского также способствовала подорожанию продукта. После его поста в Facebook в кафе, где он ел шаурму, появилось «президентское комбо» — шаурма и стаканчик кофе за 89 гривен (примерно 215 рублей — прим. «Ленты.ру»). При этом средняя цена этого продукта в столице — 50-60 гривен.

В своем посте Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду. Еще раньше он написал пост ко дню города в украинской столице, в котором написал, что для него Киев — это «запах цветущих лип и шаурмы возле метро».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!