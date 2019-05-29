Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду. Фотографию со своим обедом он опубликовал в Facebook.

«Как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — постыдного. А еще — помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей», — написал Зеленский.

Рядом с ним на фото запечатлены глава администрации президента Андрей Богдан и два его заместителя — Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк.

26 мая Зеленский посвятил очередной пост Дню города Киева и рассказал, что особенного в украинской столице. По его мнению, «в сердце этого города рождается свобода», а для него Киев — это «запах цветущих лип и шаурмы возле метро», каштаны, вид с Владимирской горки, «субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы».

Некоторые пользователи соцсетей негативно отреагировали на этот пост, в частности, их возмутила шаурма. «Объясните, как переживать такие моменты, когда президент говорит на уровне пацанчика с района, а стыдно тебе?» — написала Anna Pam. «Шаурма возле метро? Это точно Киев? Я, коренная киевлянка, никогда не ассоциировала Киев с запахом шаурмы, даже у метро. Это свидетельствует, что человек имеет к Киеву такое же отношение, как я к балету», — считает другой комментатор. «Шаурма?! Я родилась и выросла в Киеве. Это — мой город. Город каштанов и соборов, город счастья и печали, город революций свободы и побед! ША-УР-МА?!» — возмущается еще одна подписчица.

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