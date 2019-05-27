Ярош пригрозил Зеленскому казнью

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на войне в Донбассе людей. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил Дмитрий Ярош, лидер «Украинской добровольческой армии» (УДА), сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

«Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность. Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли», — сказал Ярош.

Он добавил, что несколько раз пытался связаться с Зеленским, однако тот на контакт не идет. Ярош также признался, что хотел бы проехать с главой государства по передовой на юго-востоке Украины и рассказать ему о боях за последние пять лет.

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Ранее 27 мая глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предположил, что Зеленский не планирует заниматься урегулированием конфликта в Донбассе. Об этом, по его словам, говорят заявления представителей команды президента.

20 мая во время инаугурационной речи Зеленский подчеркнул, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе. Он сказал, что пойдет на все ради достижения мира, и призвал стороны к диалогу.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти, а также США и страны НАТО обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет к этому отношения. По данным ООН, только за 2018 год в ходе боев в Донбассе погибли 55 мирных жителей, еще 224 человека получили ранения.

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