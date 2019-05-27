На Украине засомневались в намерениях Зеленского остановить войну в Донбассе

Заявления представителей команды нового президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что глава государства не планирует заниматься урегулированием ситуации в Донбассе. Такую точку зрения в эфире телеканала NewsOne выразил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По мнению политика, слова Зеленского и его представителей наводят на мысль, что такой цели команда нового президента не ставила никогда. При этом он напомнил, что главным ожиданием украинцев является именно прекращение военных действий на территории Донецкой и Луганской областей. Надежду на это высказывают около 80 процентов жителей страны, о чем говорит «любая социология», отмечает Медведчук.

По его словам, жители Юго-Востока Украины голосовали за Зеленского, надеясь, что его президентство приведет к миру в Донбассе и восстановлению «нормальных отношений с Россией»

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Таким образом политик прокомментировал сделанное 24 мая главой администрации Зеленского Андреем Богданом заявление, что переговоры с Россией должны проходить без участия Медведчука. В то же время Богдан отмечал, что разрешение проблемы Донбасса мирным путем возможно, и ради этого «нужно разговаривать» с Россией.

На Украине Виктора Медведчука осуждают за тесные дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол России на Украине». Он занят в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе Трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

Пятый президент Украины Петр Порошенко несмотря на напряженные отношения с политиком признавал, что в течение последних пяти лет Медведчук оставался наиболее эффективным каналом связи между Киевом и Москвой.

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