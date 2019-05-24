Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского

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Виктор Медведчук

Участник международных переговоров по Донбассу, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал изданию «Взгляд».

«К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания», — подчеркнул он.

Медведчук уточнил, что его план по мирному урегулированию конфликта в Донбассе полностью противоречит точке зрения, обозначенной Зеленским. В частности, политик, как и президент, выступает за возвращение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) под юрисдикцию Киева, но в качестве автономий. Жителей этих территорий он предлагает амнистировать.

Президент Зеленский, как указывает Медведчук, выступает резко против автономии и амнистии, а это, по мнению оппозиционера, не позволит достичь мира.

Кроме того, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» не устраивает позиция нового главы государства, который заявил, что у России и Украины из общего осталась только граница. «Нас, не господина Зеленского и его команду, а нас — украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах», — считает Медведчук.

Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан сообщил, что в команде украинского лидера не хотят привлекать Медведчука к переговорам с Россией, если они состоятся. У Зеленского ждут, что Москва сама пойдет на диалог, однако состоится он или нет, зависит от предложенных условий.

23 мая Зеленский исключил возможность переговоров с Россией и референдума на Украине по этому поводу. Позже он уточнил, что намерен все же провести общественный опрос, чтобы узнать и учесть мнение граждан.

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