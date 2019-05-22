Медведчук раскритиковал Зеленского за поддержку антироссийских санкций

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за ужесточение антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По мнению политика, инаугурационная речь Зеленского о необходимости достижения мира в Донбассе «вызывает оптимизм», однако последующий за этим призыв к странам Запада усилить антироссийские санкции может помешать мирному процессу. «Это как понимать? Мы должны договариваться в том числе и с Москвой, мы должны договариваться о мире с Донецком и с Луганском, и для этого надо усилить санкции против России?» — сказал Медведчук.

Также он заявил, что поддерживает инициативу президента распустить парламент, но делать это «надо было законно, а не нарушая конституцию». «То, как это сделано, — это нарушение действующей конституции», — отметил политик.

Накануне, 21 мая, представитель Зеленского анонсировал референдум по вопросу переговорного процесса с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможный референдум внутренним делом Украины. Также он подчеркнул, что в Кремле ожидают конкретных шагов Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады во время инаугурации 20 мая. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Также президент заявил, что для его команды первоочередной задачей является освобождение украинских военнопленных моряков и заключенных.

Медведчук — украинский политик, глава администрации президента Украины (2002-2005). Лидер общественного движения «Украинский выбор», которое в 2013 году выступало за вступление Украины в Таможенный союз. После начала военного конфликта в Донбассе выступал представителем Киева в гуманитарной группе минского процесса. Президент России Владимир Путин является крестным отцом одной из дочерей Медведчука.

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