Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры

Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы. Об этом заявил глава администрации Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина», передает «Обозреватель».

По словам Богдана, для достижения цели все доступные способы приемлемы. «Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника. Мы посылаем все сигналы власти России, но при этом говорим, что готовы к компромиссам», — отметил он.

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Поскольку Москва не соглашается разрешить ситуацию мирно, Киев вынужден просить международное сообщество оказать давление на руководство России, чтобы оно «делало шаг навстречу», сказал глава администрации Зеленского.

20 мая новый президент Украины встретился с представителями американского Белого дома, прибывшими на его инаугурацию, и призвал Вашингтон усилить давление на Москву. «Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», — сказал Зеленский.

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