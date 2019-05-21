На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину. Об этом журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый») сообщили источники.
По их информации, политик прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.
Отмечается, что Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года и, по данным СМИ, проживал в Монако. Перед отъездом он якобы вступил в конфликт с тогдашним премьер-министром Николаем Азаровым и был вынужден написать заявление об увольнении с должности первого вице-премьера. В качестве обоснования своего решения он назвал «несогласие относительно повторного назначения Азарова на должность премьера».
До этого политик занимал посты председателя Государственной таможенной службы (при президентстве Виктора Ющенко), министра экономики и главы СБУ при Януковиче, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Азарова. Также некоторое время он был владельцем пакета акций телеканала «Интер».
19 мая из эмиграции вернулся бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов. О намерении вернуться на родину Портнов объявил после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. О его сотрудничестве с командой Зеленского сообщал телеканал «112 Украина», однако официальной информации на этот счет не поступало.
Ранее стало известно о возвращении на Украину бизнесмена и политика Игоря Коломойского: он прилетел в аэропорт украинского города Днепр 16 мая. Самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT следовал из Тель-Авива. Приезд бизнесмена связывали с инаугурацией Зеленского и жесткими заявлениями адвоката президента США Рудольфа Джулиани, который назвал Коломойского криминальным олигархом.