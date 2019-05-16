Стали известны причины возвращения Коломойского на Украину

Возвращение украинского бизнесмена и политика Игоря Коломойского на родину связано со скорой инаугурацией избранного президента Владимира Зеленского и жесткими заявлениями Рудольфа Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, Коломойский еще до объявления даты инаугурации Зеленского знал, что она пройдет 20 мая, — «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» неофициально согласились на этот день.

Вторая причина относится к недавнему заявлению Джулиани, который назвал Коломойского криминальным олигархом и посоветовал Зеленскому прервать связи с ним. Издание отмечает, что бизнесмен может подвергнуться серьезному давлению со стороны США, а, учитывая тесные отношения американской администрации с Израилем, где Коломойский провел почти год, за границей ему сейчас находиться небезопасно.

Также предполагается, что своим возвращением на Украину Коломойский хочет показать властям страны, что он по-прежнему в строю и ничего не боится.

Коломойский прилетел в аэропорт украинского города Днепр ночью 16 мая. Самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT следовал из Тель-Авива.

За границей бизнесмен, основавший группу «Приват», находился с июня 2017 года. Первое время он жил в Женеве, потом «по семейным обстоятельствам» переехал в Израиль. В апреле Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. По его словам, первое время после возвращения он хочет отдохнуть «у себя в деревне под Днепропетровском».

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