Коломойский вернулся на Украину

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский вернулся на родину. Об этом сообщает издание «The Бабель».

По данным издания, бизнесмен прилетел в аэропорт Днепра в 2:30 ночи 16 мая. Отмечается, что самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT следовал из Тель-Авива. Коломойский заявил, что не знает, чем займется на Украине в первую очередь.

Олигарх улетел из Украины в июне 2017 года и с тех пор жил в Женеве. В сентябре 2018-го он «по семейным обстоятельствам» переехал в Израиль. В апреле Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину после официального объявления результатов выборов и готов помогать победителю президентских выборов. По его словам, первое время после возвращения он не будет ни с кем видеться, а хочет отдохнуть «у себя в деревне под Днепропетровском».

Действующий президент страны Петр Порошенко не раз публично обвинял Коломойского в поддержке Зеленского. Свою позицию он аргументировал тем, что принадлежащий олигарху телеканал «1+1» занимается распространением фейков о лидере страны. «1+1» также регулярно показывает юмористические шоу студии «Квартал 95», главой которой ранее был Зеленский.

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