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Коломойский высказался о победе Зеленского на выборах

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Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский рассказал о своем общении с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и их отношении к победе Владимира Зеленского на выборах главы государства. Об этом стало известно из его интервью порталу Bihus.info (запись доступна на Youtube-канале издания).

По его словам, они с главой МВД считают избрание Зеленского президентом «общей победой». «У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, есть фан-клуб Зеленского, то есть мы болеем за Зеленского», — пояснил он.

«Мы за [кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко] Юлю болели. Мы болели против [действующего президента Украины Петра Порошенко] Пети», — добавил собеседник издания, отметив, что позиция Авакова была связана, в свою очередь, с позицией украинского лидера в ситуации с сыном министра, обвиненным в 2017 году в растрате государственных средств.

Также Коломойский назвал конфликт в Донбассе и его последствия «внутренней гражданской войной», которую в целом спровоцировали оба ее участника. В то же время, по его словам, воюют «украинцы с украинцами», а Москва поддерживает часть из них. «Если бы ее (России — прим. «Ленты.ру») не было, уже давно бы это все закончилось. Украинцы бы помирились между собой», — считает политик.

Ранее в апреле Коломойский заявил о том, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов. В данный момент он находится в Израиле, а вернуться планировал после официального объявления результатов выборов. По его словам, первое время после возвращения он не будет ни с кем видеться, а хочет отдохнуть «у себя в деревне под Днепропетровском».

Действующий президент Порошенко не раз публично обвинял Коломойского в поддержке Зеленского. Свою позицию он аргументировал тем, что принадлежащий олигарху телеканал «1+1» занимается распространением фейков о лидере страны, а также регулярно показывает юмористические шоу студии «Квартал 95», главой которой ранее был Зеленский.

Осенью 2017 года сын Авакова был задержан по обвинению в растрате государственных средств. Сообщалось, что суд над ним министр воспринял как объявление войны со стороны команды Порошенко, который не смог или не захотел защитить его. Однако сам глава ведомства оказал противодействие следствию, в результате его сын осужден не был.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. С большим преимуществом победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов. Его соперника — Петра Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.

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