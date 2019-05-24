Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией. Свое заявление он сделал в эфире канала «1+1». Запись доступна на YouTube.

«Я думаю, что Россия рано или поздно согласится на переговоры, вопрос, когда и при каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно», — заявил Богдан. Глава АП выразил уверенность в возможности разрешить конфликт в Донбассе мирным путем.

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Богдан считает, что несмотря на сложность возможных переговорных процессов с Россией, это «именно тот путь, которым нужно идти». При этом в команде Зеленского уверены, что переговоры должны проходить без участия Виктора Медведчука, которого там «не видят переговорщиком со своей стороны». Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.

21 мая Богдан допустил проведение референдума по мирным соглашениям с Россией. По словам главы АП, это позволит избежать принятия неоднозначного решения, которое может вызвать раскол в обществе. Также Богдан подчеркнул, что при переговорах по Донбассу необходимо искать компромиссы, однако Украина «не будет торговать территориями и людьми».

Ранее лидер Зеленский заявлял, что в случае своей победы на выборах он отстранит Медведчука от переговорного процесса. Медведчук в ответном заявлении указал, что его нельзя отстранить от переговоров, потому что его не назначали ни на какую должность и он работает по личной просьбе президента Украины.

На Украине Виктора Медведчука осуждают за тесные дружеские отношения с президентом России Владимира Путиным. С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол России на Украине». Он занят в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе Трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

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