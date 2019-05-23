Лидер «Океана Эльзы» высказался о референдуме по переговорам с Россией

Музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук выступил против идеи о проведении референдума по вопросу переговорного процесса с Россией. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

«Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную, — опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" в Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава администрации президента этого не понимает», — отметил он.

Вакарчук считает подобную инициативу продолжением старой политики.

Ранее идею с референдумом раскритиковал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. «Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является истинной целью Кремля. Остальное для них — дело техники», — заявил политик.

21 мая новоиспеченный глава администрации президента Украины Андрей Богдан допустил проведение референдума по мирным соглашениям с Россией. По словам главы АП, это позволит избежать принятия неоднозначного решения, которое может вызвать раскол в обществе. Также Богдан подчеркнул, что при переговорах по Донбассу необходимо искать компромиссы, однако Украина «не будет торговать территориями и людьми».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможный референдум внутренним делом Украины. Также он подчеркнул, что в Кремле ожидают конкретных шагов Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и значительная часть международного сообщества не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Российская сторона настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

Тогда же пророссийские выступления начались в Донбассе, что привело к образованию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и долговременному конфликту в регионе.

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