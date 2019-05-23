Зеленский отказался от идеи с референдумом по переговорам с Россией

Референдум о формате переговоров с Россией, о котором новый президент Украины Владимир Зеленский объявил ранее, не будет иметь юридической силы. Об этом говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на официальном сайте администрации президента.

Как отмечается, соответствующее заявление президент сделал во время встречи с общественными активистами, волонтерами и военными, которая прошла в здании его администрации. Зеленский уточнил, что цель этой инициативы — узнать мнение граждан Украины по вопросу диалога с Россией. «Это нормальный разговор с людьми», — заявил Зеленский, отметив, что власть должна «слышать каждого человека».

Президент указал на то, что его администрация стремится к открытому диалогу с обществом и не хочет принимать решения за закрытыми дверьми. Саму инициативу, как считают участники встречи, стоит охарактеризовать не как референдум, а как всеукраинский общественный опрос.

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О возможности проведения референдума по формату переговоров с Россией глава администрации Владимира Зеленского и бывший юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан объявил на следующий день после торжественной церемонии инаугурации, 21 мая. Эта инициатива объяснялась тем, что решение должны принять не только президент и депутаты, а весь народ Украины.

В Кремле, комментируя это предложение, заявили, что Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению двусторонних отношений.

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