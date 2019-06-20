Картину с обнаженным Порошенко выставили на аукцион

Заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова опубликовала на своей странице в Facebook картину, на которой изображен обнаженный мужчина, похожий на бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Крюкова выставила картину на аукцион по стартовой цене в 600 долларов. По ее словам, таких картин в мире всего две, одна из них находится в частной коллекции.

Полотно приобрели за 2,5 тысячи долларов (около 160 тысяч рублей).

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