Новый мост в Киеве сломался из-за скакавших на нем людей

На открытом 25 мая новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве треснуло смотровое стекло после того, как на нем скакала группа неизвестных. Об этом сообщает ТСН.ua.

Стекло оцепили сотрудники службы безопасности, они не пускают к нему посетителей.

За день до этого мост торжественно открыл мэр украинской столицы Виталий Кличко. На церемонии присутствовал его брат Владимир — они оба несколько раз подпрыгнули, чтобы продемонстрировать прочность стекла. Градоначальник заверил киевлян, что один квадратный метр такого стеклянного пола выдерживает нагрузку до 1,1 тонны.

Открытие приурочили ко Дню города. Строительство моста вместе со всеми дополнительными тратами обошлось бюджету примерно в 400 миллионов гривен (более 977 миллионов рублей).

В конце апреля Кличко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и попросил его выделять больше денег столице Украины: Киев платит 60 процентов дохода в государственный бюджет, в то время как другие украинские города отдают 40 процентов.

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