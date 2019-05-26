Кличко разозлился из-за треснувшего в Киеве нового моста

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в Facebook, что основной версией повреждения стеклянной части моста, открытого в городе 25 мая, является акт вандализма. Он не исключил, что повредить объект могли снизу в результате стрельбы в него.

«Сказать, что я взволнован и зол — это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии — это криминал», — написал Кличко, пообещав дать вандалам «жесткий ответ».

Градоначальник добавил, что уже обратился в правоохранительные органы.

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Стекло на двух фрагментах пола нового киевского пешеходно-велосипедного моста, открытие которого было приурочено ко Дню города, треснуло 26 мая. Сообщалось, что это произошло после того, как на мосту скакала группа неизвестных. Поврежденный участок отгородили.

Строительство объекта обошлось городскому бюджету в 400 миллионов гривен (около 977 миллионов рублей). В церемонии открытия моста приняли участие мэр Кличко и его младший брат Владимир, которые для демонстрации прочности стекла вместе несколько раз подпрыгнули на нем. «Страна» пишет, что во время открытия на мосту собрались сотни человек, образовалась давка.

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