Кличко опубликовал видео треснувшего в Киеве нового моста

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в Facebook видео осмотра стеклянной части моста, поврежденной спустя день после открытия.

Кличко рассказал, что осмотрел мост вместе со специалистами. По их словам, повреждена защитная стеклопленка на двух фрагментах моста. Основная часть сооружения не пострадала. Поврежденные элементы должны заменить в течение двух дней. «Больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город и ничего не создает, а только уничтожает то, что создают другие», — заключил мэр.

Вечером 26 мая Кличко назвал повреждение моста «диверсией», «актом вандализма» и «криминалом». Он не исключил, что стеклянное покрытие треснуло в результате стрельбы. Градоначальник пообещал дать вандалам «жесткий ответ» и добавил, что уже обратился в правоохранительные органы.

Стекло на двух фрагментах пола нового киевского пешеходно-велосипедного моста, открытие которого было приурочено ко Дню города, треснуло 26 мая. Сообщалось, что это произошло после того, как на мосту скакала группа неизвестных. Поврежденный участок отгородили.

Строительство объекта обошлось городскому бюджету в 400 миллионов гривен (около 977 миллионов рублей). В церемонии открытия моста приняли участие мэр Кличко и его младший брат Владимир, которые для демонстрации прочности стекла вместе несколько раз подпрыгнули на нем. «Страна» пишет, что во время открытия на мосту собрались сотни человек, образовалась давка.

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