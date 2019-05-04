Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов

Мэр Киева и бывший украинский боксер Виталий Кличко на благотворительном вечере в США продал за 50 тысяч долларов экскурсию по Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, благотворительный вечер организовал Всемирный боксерский совет (WBC), собирающий средства на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире. «Те, кто достиг успеха в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью», — заявил Кличко.

По словам экс-боксера, он находился в командировке в США и был рад присоединиться к мероприятию. «Я сделал хорошее промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за 50 тысяч долларов», — отметил он.

Профессиональная карьера Кличко в боксе продлилась с 1996 по 2012 год. Украинец провел 47 боев, в 45 из которых стал победителем. Кличко был чемпионом по версиям WBC и Всемирной боксерской организации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!