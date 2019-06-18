Партия Порошенко потеряла позиции в парламентской гонке

В Верховную Раду следующего созыва могут пройти пять партий. Об этом свидетельствует исследование центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, которые оказались в распоряжении «Gordon.ua».

Согласно данным опроса, лидером предвыборной гонки по-прежнему является партия сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которой готовы отдать свои голоса 47,5 процента опрошенных.

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На втором месте идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с рейтингом 11 процентов, далее следует «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать 8,7 процента опрошенных, 8,3 процента симпатизируют партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Замыкает пятерку партий, которые могут пройти в парламент партия Святослава Вакарчука «Голос», в пользу которой высказались 5,3 процента опрошенных.

Авторы исследования отдельно отмечают, что тенденцию к устойчивому росту показывают лишь рейтинги «Слуги народа» и «Голоса», в то время как у остальных партий они немного снизились.

Согласно предыдущим опросам, партию Зеленского были готовы поддержать 42,6 процента респондентов, а Европейская солидарность занимала второе место с рейтингом 7,9 процента. Партия Вакарчука «Голос» не преодолевала пятипроцентный проходной барьер.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Выборы назначены на 21 июля.

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