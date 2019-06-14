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Партия Порошенко стала одним из лидеров парламентской гонки на Украине

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Петр Порошенко

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» поднялась на второе место в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным исследования центра «Социс», партию Порошенко готовы поддержать 7,9 процента опрошенных. Первое место занимает партия действующего президента Владимира Зеленского с рейтингом 42,6 процента. Третьей идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, о симпатиях к которой заявили 7,7 процента опрошенных.

Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер и не попадают в парламент. Статистическая погрешность исследования не превышает 1,6 процента.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

«Европейская солидарность» — это бывший «Блок Петра Порошенко». В качестве основных принципов новой идеологии партии заявлены «достоинство, патриотизм, демократия, справедливость». Кроме того, изменятся партийные списки.

31 мая стало известно, что съезд партии «Европейская солидарность» утвердил Порошенко лидером политической силы. Политик заявил, что считает честью возглавить политическую силу, которая «пять лет не боялась взять на себя очень тяжелый крест — ответственность за спасение страны, оказавшейся на краю пропасти». Он присоединился к партии 30 мая.

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