Журналист отказался сотрудничать с Зеленским из-за его «ватного окружения»

Ведущий украинского телеканала «1+1» Сергей Иванов отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Иванов заявил, что у него и действующей власти не совпадают «мировоззрение и восприятия законности». «Меня очень беспокоит ватный слой окружения президента, и я не собираюсь об этом молчать», — написал журналист.

Также он упомянул, что не может позволить себе баллотироваться в депутаты из-за материальных причин. «Я не могу позволить себе депутатство чисто материально, поскольку не имею достаточно накоплений или бизнеса. Ограничения, связанные с выполнением депутатских полномочий, не позволят мне дополнительно зарабатывать», — заявил Иванов.

Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая, на следующий день был опубликован соответствующий указ. Выборы в Раду назначены на 21 июля. Согласно данным предварительного опроса, в парламент могут пройти четыре партии: «Слуга народа», поддерживающая Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) экс-президента Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

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