Стало известно о награждении главы украинской разведки медалью ФСБ

Депутат Верховной Рады Владислав Бухарев, назначенный во вторник, 11 июня, на пост председателя Службы внешней разведки (СВР), имеет медаль Федеральной службы безопасности (ФСБ) России «За боевое содружество». Об этом говорится в группе Бухарева в Facebook.

Запись была опубликована в социальной сети в октябре 2014 года, однако журналисты обратили на нее внимание только сейчас. В посте он указывает, что получил награду в 2004 году за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из Латинской Америки в Европу. В этой операции, по словам Бухарева, были задействованы сотрудники спецслужб России, США, Никарагуа и других стран.

«Я не хвастаюсь этой наградой, но считаю неправильным скрывать такие факты от людей. У меня есть принципы, один из главных — честность», — отметил глава СВР.

Председателем Службы внешней разведки Бухарев был назначен указом президента Украины Владимира Зеленского. Он является депутатом Верховной Рады от партии «Батькивщина». На парламентских выборах в 2014 году баллотировался по одномандатному избирательному округу в Сумской области.

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