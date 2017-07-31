Вслепую посадившего аварийный лайнер украинца обвинили в симпатиях к Лаврову

Украинский летчик Александр Акопов, посадивший в Турции побитый градом самолет, подвергся в сети резкой критике за симпатии к России. Об этом, в частности, сообщило издание «Страна.ua».
Поводом стал аватар в Facebook-аккаунте, якобы принадлежащем пилоту (достоверного подтверждения этой информации нет). Изображение представляет собой коллаж из фотографий министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Акопова.
На картинку обратил внимание правозащитник Сергей Наумович. «Упс... "Гордость" Украины, пилот, спасший жизни 127 человек, в том числе и свою, Александр Акопов, в мае 2015 года поставил себе на аватарку в ФБ фото Сергея Лаврова. Она, собственно, находится там и до настоящего времени. (...) Не знаю, как для вас, но для меня после увиденного полностью меняется отношение к "герою"», — написал он.
Наумович признал, что Акопов — профессионал своего дела. Однако тот факт, что он «заносит себе на аватарку это чудовище», означает, что «Александр находится по другую сторону "баррикад"», считает правозащитник.
Многие пользователи сети поддержали Наумовича. «Просмотрел его друзей. Половина из Донецка, и ни у одного на аватарке нет намека на украинский флаг. Поставил Лаврова, значит, это его кумир, и, соответственно, он сепар», — выразил уверенность Юхим Сербов.
«Да, к сожалению, профессионализм многих людей выше их моральных качеств», — посетовала Соломія Українка. Некоторые при этом обосновали появление российского министра на аватарке мужчины их внешней схожестью.
27 июля Акопов практически вслепую посадил самолет Airbus А320 в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, сообщает «Европейская правда». Лайнер попал в грозу с градом, в результате чего были повреждены стекла в кабине пилотов и носовая часть воздушного судна. На борту находились 127 человек. 29 июля президент Украины Петр Порошенко наградил Акопова орденом «За мужество».