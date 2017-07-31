Вслепую посадившего аварийный лайнер украинца обвинили в симпатиях к Лаврову

Украинский летчик Александр Акопов, посадивший в Турции побитый градом самолет, подвергся в сети резкой критике за симпатии к России. Об этом, в частности, сообщило издание «Страна.ua».

Поводом стал аватар в Facebook-аккаунте, якобы принадлежащем пилоту (достоверного подтверждения этой информации нет). Изображение представляет собой коллаж из фотографий министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Акопова.

На картинку обратил внимание правозащитник Сергей Наумович. «Упс... "Гордость" Украины, пилот, спасший жизни 127 человек, в том числе и свою, Александр Акопов, в мае 2015 года поставил себе на аватарку в ФБ фото Сергея Лаврова. Она, собственно, находится там и до настоящего времени. (...) Не знаю, как для вас, но для меня после увиденного полностью меняется отношение к "герою"», — написал он.

Наумович признал, что Акопов — профессионал своего дела. Однако тот факт, что он «заносит себе на аватарку это чудовище», означает, что «Александр находится по другую сторону "баррикад"», считает правозащитник.

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Многие пользователи сети поддержали Наумовича. «Просмотрел его друзей. Половина из Донецка, и ни у одного на аватарке нет намека на украинский флаг. Поставил Лаврова, значит, это его кумир, и, соответственно, он сепар», — выразил уверенность Юхим Сербов.

«Да, к сожалению, профессионализм многих людей выше их моральных качеств», — посетовала Соломія Українка. Некоторые при этом обосновали появление российского министра на аватарке мужчины их внешней схожестью.

27 июля Акопов практически вслепую посадил самолет Airbus А320 в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, сообщает «Европейская правда». Лайнер попал в грозу с градом, в результате чего были повреждены стекла в кабине пилотов и носовая часть воздушного судна. На борту находились 127 человек. 29 июля президент Украины Петр Порошенко наградил Акопова орденом «За мужество».