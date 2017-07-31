Бывший СССР
 

Вслепую посадившего аварийный лайнер украинца обвинили в симпатиях к Лаврову

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Акопов
Александр Акопов

Украинский летчик Александр Акопов, посадивший в Турции побитый градом самолет, подвергся в сети резкой критике за симпатии к России. Об этом, в частности, сообщило издание «Страна.ua».

Поводом стал аватар в Facebook-аккаунте, якобы принадлежащем пилоту (достоверного подтверждения этой информации нет). Изображение представляет собой коллаж из фотографий министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Акопова.

На картинку обратил внимание правозащитник Сергей Наумович. «Упс... "Гордость" Украины, пилот, спасший жизни 127 человек, в том числе и свою, Александр Акопов, в мае 2015 года поставил себе на аватарку в ФБ фото Сергея Лаврова. Она, собственно, находится там и до настоящего времени. (...) Не знаю, как для вас, но для меня после увиденного полностью меняется отношение к "герою"», — написал он.

Наумович признал, что Акопов — профессионал своего дела. Однако тот факт, что он «заносит себе на аватарку это чудовище», означает, что «Александр находится по другую сторону "баррикад"», считает правозащитник.

Многие пользователи сети поддержали Наумовича. «Просмотрел его друзей. Половина из Донецка, и ни у одного на аватарке нет намека на украинский флаг. Поставил Лаврова, значит, это его кумир, и, соответственно, он сепар», — выразил уверенность Юхим Сербов.

«Да, к сожалению, профессионализм многих людей выше их моральных качеств», — посетовала Соломія Українка. Некоторые при этом обосновали появление российского министра на аватарке мужчины их внешней схожестью.

27 июля Акопов практически вслепую посадил самолет Airbus А320 в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, сообщает «Европейская правда». Лайнер попал в грозу с градом, в результате чего были повреждены стекла в кабине пилотов и носовая часть воздушного судна. На борту находились 127 человек. 29 июля президент Украины Петр Порошенко наградил Акопова орденом «За мужество».

Видео: Ватные Хроники / YouTube
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Героя-летчика Акопова, который посадил разбитый градом самолет в Стамбуле, обвинили в симпатиях к Лаврову
Украинский пилот героически посадил в Стамбуле самолет, несмотря на разбитую градом кабину
На Аляске пассажирский самолет обезглавил оленя
Птицы повредили двигатель летевшего в Сочи Ан-148
Мэр Николаева обвинил в сепаратизме противников завоза мусора из Львова
Последние новости
Исчез оригинал соглашения об урегулировании украинского кризиса 2014 года
В ВГТРК прокомментировали информацию о переходе Малахова
Вслепую посадившего аварийный лайнер украинца обвинили в симпатиях к Лаврову
Вдова Яковлева из «Иванушек» объяснила месячную задержку с захоронением
Путин поручил разобраться с принудительной покупкой парт родителями в Калмыкии
Баскетболистка сборной России рассказала о страхе американок перед ее командой
Гречка в России подешевела почти на 20 процентов
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0724 июля
Елена Лукаш

«Цирк Порошенко продолжит гастроли»

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш — о вилах для киевского режима
15:30Сегодня

Исчез оригинал соглашения об урегулировании украинского кризиса 2014 года

14:52Сегодня

Уголовное дело против Саакашвили объяснили покупкой похоронного венка

11:1929 июля

Саакашвили назвал Порошенко банальным торгашом

Бывший СССР00:0429 июля
Сигизмунд (Зигмунт) Сераковский

Хождение по мукам Сигизмунда

История жизни и смерти польско-литовского бунтаря Сераковского
14:33Сегодня

В Киеве снесли точку фастфуда вместе с посетителями

14:28Сегодня

СМИ рассказали о работе СБУ против дипломатов ЕС, Турции, Китая и России

23:5427 июля

В Киеве показали заявление Саакашвили на получение гражданства Украины

Бывший СССР00:0628 июля

Беги, Михо, беги!

Как Саакашвили из друга Порошенко превратился в главного врага
13:12Сегодня

На Украине освятили икону с изображением бойцов УПА

13:00Сегодня

Задержанный в Крыму по запросу Украины бывший комбат ДНР вышел на свободу

22:2227 июля

Додон возмутился задержанием российских артистов в кишиневском аэропорту

Россия
«Все всегда помнят убийц»
Почему россияне полюбили Сталина
Владимир Путин и Саули НиинистёВстретили по-олавинлиннски
Президента Финляндии на переговорах с Путиным заинтересовала сажа
Министерству экономического развития предложили поработать министерством счастья
Глава НАО заступился за назначивших себе надбавки депутатов
Княжеские развалины
Почему захолустная деревня Щербатовка так привлекательна для жизни
В Кремле опровергли данные о поездке президента в Хакасию
Приревновавший жену москвич устроил стрельбу на юге столицы и покончил с собой
Все материалы
Мир
Уничтожение атома
Что помешает президенту Южной Кореи оставить страну без ядерной энергии
«Войны будут без человечными, но менее бесчеловечными»
Футуролог Евгений Кузнецов о том, как роботизация меняет мир
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
В Алабаме из тюрьмы сбежали 12 заключенных
WikiLeaks опубликовал более 21 тысячи писем штаба Макрона
«Вы должны действовать, а не оставаться в стороне»
Сооснователь премии «Аврора» Нубар Афеян о гуманитарных проблемах и филантропии
A protester reacts in front Moroccan police forces during a demonstration in the northern town of El Hoceima, Morocco, Thursday, July 20, 2017. Clashes between police and Moroccan protesters Thursday left at least 83 injured in clouds of tear gas and running battles at an unauthorized demonstration over inequality and corruption.Налетели на Риф
Пережив «арабскую весну», марокканская монархия вновь оказалась под ударом
Все материалы
Бывший СССР
Намайданили
Самые крупные акции протеста в истории Украины
Вслепую посадившего аварийный лайнер украинца обвинили в симпатиях к Лаврову
Исчез оригинал соглашения об урегулировании украинского кризиса 2014 года
Уголовное дело против Саакашвили объяснили покупкой похоронного венка
В Киеве снесли точку фастфуда вместе с посетителями
СМИ рассказали о работе СБУ против дипломатов ЕС, Турции, Китая и России
На Украине освятили икону с изображением бойцов УПА
Все материалы
Финансы
Поставили на счетчик
Как украинцы расплачиваются за объявленный Порошенко дефолт
Треть россиян вернулась к стратегии выживания 1990-х
Гречка в России подешевела почти на 20 процентов
Банк России поднял курс евро выше 70 рублей
Объем выданных в России кредитов вырос почти на четверть
Реальные доходы россиян перестали падать впервые за полтора года
Банк России оценил размер «дыры» в капитале банка «Югра»
Все материалы
Бизнес
Яблочный trade-in
Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой
Путин подписал закон о фонде дольщиков
На дне
Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний
Во Внуково в здании нового ЦУП за 3,5 миллиарда протекла крыша
Евразийская комиссия ограничила допустимую массу льда в замороженной рыбе
ФАС оценила возможный рост тарифов после отмены роуминга внутри сети
Средняя цена нового автомобиля в России превысила 1,3 миллиона рублей
Все материалы
Силовые структуры
Триатлоном по террористам
В Подмосковье прошли международные состязания бойцов спецназа
Военно-транспортный самолет Ан-70 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2013 года.Груз-XXI
Что будет с авиастроительной фирмой Антонова
Согласен на педаль
Почему велосипед стал излюбленной целью воришек
Российские десантники получат 150 единиц новой бронетехники за год
ВДВ получат парашютную систему «Бахча-У-ПДС» для выброски БМД-4М
СМИ сообщили о поимке вероятного соучастника теракта в Буденновске
ФСБ задержала в Подмосковье сторонников ИГ
Все материалы
Наука и техника
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Темник фюрера
Кровожадных нацистов испугал безбашенный инвалид: превью Wolfenstein II
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
В камере 1929 года нашли психоделичные снимки
Раскрыта причина величайшего в истории вымирания
Подтверждены две особенности iPhone 8
Ученые подали апелляцию на присуждение первой в России степени по теологии
Все материалы
Спорт
Юлия ЕфимоваНе «поплыли»
Как россияне добились исторического успеха на ЧМ-2017 по водным видам спорта
Баскетболистка сборной России рассказала о страхе американок перед ее командой
Федор Емельяненко«Жертвами допингового скандала в России стали 100 федераций»
Генеральный директор Азиатского союза самбо — о российском допинге и Емельяненко
Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой
ПСЖ договорился с властями Парижа о проведении парада в честь покупки Неймара
Итальянский баскетболист пропустит ЧЕ-2017 из-за полученного в драке перелома
Дочь Кафельникова снимется в фильме о блогерах «Хайп»
Все материалы
Культура
Королева Моро
Умерла звезда фильмов Трюффо и Антониони
Роль всей жизни
Арнольд Шварценеггер и другие актеры, сделавшие политическую карьеру
«Страна, где ты был негативно свободен»
Три несправедливо забытые книги: выбор Владислава Отрошенко
Лидер группы «Ноль» эмигрировал из-за запрета свидетелей Иеговы
Сыгравший стюарда в «Брате 2» актер разбился на квадроцикле
Самыми высокооплачиваемыми российскими музыкантами стали Нетребко и Киркоров
Умерла актриса Жанна Моро
Все материалы
Интернет и СМИ
Жесткая ломка
Хакеры научились заражать и убивать через аквариумы, автомойки и кофеварки
В сети посмеялись над скромной свадьбой двух кулеров
«Макдональдс» прислал автору мультфильма ящик с соусом из параллельной вселенной
Путин запретил использовать в России VPN и Tor
Оказавшийся в «аду российского шоу-бизнеса» вокалист Rammstein стал мемом
Из камеры в камеру
Как порнозвезды и сторонники Навального становятся жертвами массовой слежки
Как вы там, потомки?
Изобретатель альтернативного интернета передал привет из прошлого
Все материалы
Ценности
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Казак лихой
На гибридном Porsche по Краснодарскому краю
Nike превратил кроссовки в сандалии
Москвичам дадут примерить «умные» часы TAG Heuer
«Гоп-костюмы» от Гоши Рубчинского поступили в продажу
Дочь Ленни Кравица стала посланницей YSL Beauty
Все материалы
Путешествия
Заброшены, но не забыты
Как города-призраки стали туристическими объектами
Сколько ни говори «халва»…
Краткий гид по арабским сладостям для отправляющихся в Эмираты
В Турции за два дня умерли пять российских туристов
Выжившая при резне в египетском отеле россиянка вернулась домой
У российских бизнес-туристов резко упал спрос на поездки в Киев
Названы самые популярные у россиян направления летнего отдыха
Ловушка для туриста
Как избежать встречи с аферистами в отпуске
Все материалы
Из жизни
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Тело как месть
Зачем современные женщины идут на фитнес после расставания с мужчиной
Мираж с небоскребами из соседнего мегаполиса попал на видео в Китае
Южнокорейская пенсионерка прославилась в сети
Канадcкий пенсионер второй раз выиграл миллион долларов в лотерею
В Европе начнут продавать напитки из мяса
Все материалы
Ты меня уважаешь?
Как гонщики лидирующих команд оформили отношения на Гран-при Венгрии
Быстрейшие в «Аду»
Самые свежие рекорды «Зеленого ада» Нюрбургринга
Величайшие машины Италии
10 итальянских автомобилей, ради которых можно отдать все
Все о новой рамной «Тойоте» для России
Все, что нужно знать о внедорожнике Fortuner
Россияне смогут оформлять ДТП через мобильное приложение
Ford пересадит жителей Нью-Йорка на маршрутки
Tesla представила свой самый доступный автомобиль
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы