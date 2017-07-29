На Аляске пассажирский самолет обезглавил оленя

Пассажирский самолет, заходивший на посадку в аэропорте Дедхорс на Аляске, насмерть задавил оленя. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает The Alaska Dispatch News.

Олень карибу выскочил на взлетно-посадочную полосу в тот момент, когда на нее заходил Boeing 737 авиакомпании ConocoPhillips. Пилот не успел предотвратить столкновение, и животное было обезглавлено шасси.

После происшествия самолет сделал круг над территорией аэропорта, пока рабочие убирали труп оленя со взлетно-посадочной полосы. Посадка прошла в штатном режиме, и повреждений воздушного судна не было обнаружено.

На прошлой неделе мигрировавшее стадо из более чем четырех тысяч оленей карибу прошло через территорию, на которой находится Дедхорс. Многие животные остановились на взлетно-посадочной полосе, но были разогнаны служащими аэропорта. По их словам, погибший олень мог отбиться от этого стада.

Карибу — единственный представитель рода северных оленей. Численность североамериканских карибу в начале 2000-х оценивалась примерно в 4 миллиона голов.