Посадивший побитый градом лайнер украинец признался в симпатии к России

Украинский летчик Александр Акопов, посадивший в Турции побитый градом пассажирский самолет, заявил, что симпатизирует России. Об этом в понедельник, 31 июля, он сказал в интервью порталу «Страна.ua».

«Симпатии к России? Да, у меня есть симпатии к России. Симпатии к российскому хоккею. А к футболу — украинскому. Но живу-то я и работаю в Украине. Обвинять меня в сепаратизме не стоит», — заявил Акопов.

Он также объяснил, почему поставил в своем аккаунте в Facebook аватар, представляющий собой коллаж из фотографий министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его собственных. «Это наша борт-проводница меня сфотографировала. Я просто-напросто похож на Лаврова. У нас одного типажа лица, черты схожие», — отметил пилот.

«Да, я поставил на аватарку, но это было давно, еще до начала войны в Донецке», — сказал Акопов. Он добавил, что менять изображение не собирается. Пилот также отметил, что президент Украины Петр Порошенко в разговоре с ним «по поводу фото Лаврова ничего не сказал».

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Ранее Акопов подвергся в сети резкой критике за симпатии к России. На аватар летчика обратил внимание правозащитник Сергей Наумович. «Не знаю, как для вас, но для меня после увиденного полностью меняется отношение к "герою"», — написал он. «Поставил Лаврова, значит, это его кумир, и, соответственно, он сепар», — выразил уверенность другой пользователь.

27 июля Акопов практически вслепую посадил самолет Airbus А320 в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Лайнер попал в грозу с градом, в результате чего были повреждены стекла в кабине пилотов и носовая часть воздушного судна. На борту находились 127 человек. 29 июля президент Украины Петр Порошенко наградил Акопова орденом «За мужество».