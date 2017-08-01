МИД пригласил в Россию подвергшегося нападкам в сети украинского летчика

Российский МИД пригласил украинского пилота, сумевшего в Турции посадить побитый градом самолет, в Россию. Об этом сообщается на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов, 27 июля героически посадивший поврежденный градом самолет в Стамбуле, подвергся резкой критике в Интернете за якобы симпатии к России», — отметил МИД. Поводом стала фотография в профиле Акопова в Facebook — изображение представляет собой коллаж из фотографий владельца аккаунта и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады», — говорится в сообщении.

Акопов практически вслепую посадил самолет Airbus А320 в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Лайнер попал в грозу с градом, в результате чего были повреждены стекла в кабине пилотов и носовая часть воздушного судна. На борту находились 127 человек. 29 июля президент Украины Петр Порошенко наградил Акопова орденом «За мужество».

Летчик подвергся в сети резкой критике за симпатии к России. На аватар летчика обратил внимание правозащитник Сергей Наумович. «Не знаю, как для вас, но для меня после увиденного полностью меняется отношение к "герою"», — написал он. «Поставил Лаврова, значит, это его кумир, и, соответственно, он сепар», — выразил уверенность другой пользователь.

Акопов отверг обвинения в сепаратизме и рассказал, что поставил Лаврова к себе на аватар из-за того, что коллеги отмечают его внешнюю схожесть с главой российского МИД, еще до конфликта в Донбассе, и менять фото не собирается.