Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич на майские праздники отдохнул с женой в Крыму. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба парламентария.

Шуфрич сделал жене подарок — автомобильное путешествие в Крым, говорится в публикации. Супруги отправились в Ялту прямо из Киево-Печерской лавры «с пасочкой и писанками, освященными Блаженнейшим митрополитом Онуфрием» (глава Украинской православной церкви Московского патриархата — прим. «Ленты.ру»). Переезжая через Чонгар, украинскую часть пути они проехали «за 15 минут в одну сторону и за 12 минут обратно». На российской стороне депутат с женой прождали осмотра три с половиной и два часа, сообщает пресс-служба.

Депутат заявил, что в Крыму у него не раз сжалось сердце. На полуострове Шуфрич провел детство и юность. «В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные», — утверждает парламентарий. Люди подходили к нему, поздравляли с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского и «радовались, что время [Петра] Порошенко прошло». Супруги бросили в море железную гривну, чтобы «вернуться в наш Крым», заключила пресс-служба.

На странице депутата опубликованы также несколько фотографий из его поездки, в том числе на фоне памятника основателю СССР Владимиру Ленину и мечети в Ялте. «Очень впечатлил масштаб строительства нового крымско-татарского культурного центра — целый микрорайон!» — отметил Шуфрич.

Крым вошел в состав России в 2014 году. На полуострове был проведен соответствующий референдум. Украина считает присоединение Крыма к РФ оккупацией.

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