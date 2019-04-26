Названо число переехавших в российский Крым россиян

После референдума о статусе полуострова, по итогом которого Республика Крым вошла в состав России, более 65 тысяч граждан переехали в новый субъект страны на постоянное место жительства. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает News.ru со ссылкой на МВД региона.

В ведомстве отметили, что, по данным на 26 апреля, в регионе временно проживают 15,8 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, еще 17,9 тысячи имеют вид на жительство. Больше всего в Крыму иностранцев из Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении, а также с Украины.

23 апреля сообщалось об отключении энергомоста между Крымом и Краснодарским краем на два дня для испытаний двух недавно построенных на полуострове тепловых электростанций (ТЭС). Крымская энергосистема успешно проработала в изолированном режиме более 12 часов и снова подключилась к энергомосту с Краснодарским краем.

Договор о включении Республики Крым в состав России был подписан 18 марта 2014 года. Такое решение было принято по итогам референдума, состоявшегося 16 марта. Киев не признает вхождение республики в состав РФ, называя это аннексией.

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