Крым отрубили от российского электричества

Энергомост между Крымом и Краснодарским краем отключат на два дня, чтобы в закрытом режиме испытать энергосистему полуострова с учетом двух недавно построенных тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщается на сайте «Крымэнерго».

Испытания, согласованные со штабами электробезопасности всех уровней, проводятся в соответствии с поручением министерства энергетики с целью проверки работы Таврической и Балаклавской ТЭС, говорится в сообщении. Проверка необходима для подтверждения способности Крымского полуострова полностью обеспечить местных жителей электроэнергией.

Испытания будут проходить в штатном режиме с 23 по 24 апреля.

Энергомост, связывающий Крым с материковой Россией, был запущен в мае 2016 года. Этому предшествовала энергоблокада, возникшая на полуострове годом ранее. 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен из-за подрыва опор линий электропередачи, идущих с Украины. В Крыму и Севастополе были введены режим ЧС и графики аварийных отключений электричества.

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