Весь Крым остался без света

Территория всего Крыма осталась без света и сотовой связи, сообщает «Крыминформ».

По данным агентства, полуостров был отключен от энергоснабжения около 15:25. Эту информацию подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.

«Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся», — сказал собеседник агентства. Он предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.

По информации источника ТАСС, что причиной блэкаута могла также стать авария на подстанции «Тамань».

Как пишет РИА Новости, в Севастополе не работают банки, терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах. На автозаправки запустили дизель-генераторы, в частных домах также слышна работа генераторов малой мощности.

Причину отключения электричества устанавливает «Крымэнерго».

22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен из-за подрыва опор линий электропередач, идущих с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС и введены графики аварийных отключений электричества. Для улучшения ситуации начали запуск энергомоста из Краснодарского края, который полностью заработал в мае 2016 года.

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