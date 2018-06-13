Стали известны причины отключения электричества в Крыму

Энергоснабжение Крыма будет восстановлено в течение трех часов. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов.

«На подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света», — сказал он и призвал крымчан сохранять спокойствие.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на «Кубаньэнерго» сообщил о масштабном отключении линии, снабжающей электричеством Крымский полуостров. По данным агентства, без света и мобильной связи остался весь регион.

По информации РИА Новости, в Севастополе не работают банки, терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах. На автозаправки запустили дизель-генераторы, в частных домах также слышна работа генераторов малой мощности. По данным «Интерфакса», в Симферополе из-за выключенных светофоров образовались пробки.

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