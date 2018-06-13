Крыму вернули свет

В Крыму восстановлена подача электроэнергии, сообщается на сайте Министерства энергетики России.

По данным ведомства, полное обесточивание полуострова было зафиксировано в 15:04. Отключение электричества коснулось и жителей Краснодарского края: всего без света остались свыше 100 тысяч краснодарцев и более двух миллионов крымчан. В 17:22 энергоснабжение на территории обоих регионов восстановлено.

Как передает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу крымского Минздрава, часовое отключение электричества не повлияло на работу медицинских учреждений: сразу после блэкаута все больницы были подключены к генераторам. Однако директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин сообщил о снижении на треть количества выездов автомобилей скорой медицинской помощи из-за неработающей мобильной связи.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, республика осталась без света из-за скачков напряжения на подстанции «Тамань».

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