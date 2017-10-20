Балтийск остался без света

Самый западный город России Балтийск, расположенный в Калининградской области, лишился электроэнергии из-за технологического нарушения на электроподстанции. Об этом сообщает ТАСС.

«В Балтийске в 18:38 по местному времени (19:38 мск) произошло технологическое нарушение на подстанции "Балтийск"», — рассказали агентству в компании «Янтарьэнерго».

Также там пообещали, что восстановят энергоснабжение к утру пятницы. Для скорейшего возобновления энергоснабжения населения и социально значимых объектов в город направлены резервные источники энергоснабжения общей мощностью 2 мегаватта, отметили в пресс-службе компании.

В региональном главке МЧС заявили, что причиной сбоя стала неисправность электрооборудования на подстанции «Балтийск» и короткое замыкание.

Население Балтийска составляет более 33 тысяч человек.