Более полумиллиона жителей Дальнего Востока остались без света

На Дальнем Востоке без света остались более 600 тысяч жителей, сообщили РИА Новости в МЧС России во вторник, 1 августа.

«На территории Дальневосточного федерального округа остаются частично отключенными от электроснабжения Амурская область — в 118 населенных пунктах с населением более 213 тысяч человек, и Хабаровский край — 103 населенных пункта с населением более 400 тысяч человек», — отметил собеседник агентства.

Причиной массового отключения электричества стала перегрузка на Бурейской ГЭС. В настоящее время рабочая мощность электростанции восстановлена.

Также приостановлено движение поездов на участке железной дороги от Могочи Забайкальского края до Хабаровска было. Об этом сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД). Расстояние между этими двумя городами по трассе составляет 1536 километров.