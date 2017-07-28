Жара стала причиной отключения электричества в Крыму

Снабжающие Крым линии электропередачи отключились из-за аномально высокой жары в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минэнерго России.

По данным Гидрометцентра, днем 28 июля температура воздуха на Кубани местами достигает плюс 40 градусов по Цельсию.

Как заявили в крымском правительстве, со стороны Тамани (Краснодарский край) сработала противоаварийная автоматика, в результате чего энергомост в Крым был полностью отключен. По информации властей, дефицит мощности в энергосистеме полуострова составил тысячу мегаватт, передает «Интерфакс».

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Ранее 28 июля стало известно, что крупнейшие города Крыма, а также Севастополь вновь остались без электричества. Обесточены Симферополь и Симферопольский район, Ялта, Феодосия, Судак, Керчь и ряд других населенных пунктов. Отключения света произошли после 14:00 по местному времени (совпадает с московским).

Первая нитка энергомоста с Кубани в Крым (четыре кабельно-воздушные линии из Тамани на полуостров) была запущена в декабре 2015 года президентом России Владимиром Путиным, через несколько недель в эксплуатацию ввели вторую нитку. На полную мощность энергомост был выведен в мае 2016-го.