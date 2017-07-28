Минэнерго отчиталось о почти полном восстановлении энергоснабжения Крыма

В пресс-службе министерства энергетики России сообщили о восстановлении подачи электричества по трем веткам энергомоста в Крым. Об этом в пятницу, 28 июля, пишет «Крыминформ».

По словам министра топлива и энергетики республики Вадима Белика, нагрузка составляет 843 МВт, это на 50 МВт ниже потребления, зафиксированного накануне.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов, в первую очередь были подключены Керчь, Феодосия, Судак и частично Симферополь. «В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена полностью по всей республике», — заверил он.

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Ранее 28 июля крупнейшие города Крыма, а также Севастополь вновь остались без электричества. Были обесточены Симферополь и Симферопольский район, Ялта, Феодосия, Судак, Керчь и ряд других населенных пунктов. Отключения произошли после 14:00 по местному времени (совпадает с московским).

Позднее в Минэнерго сообщили, что инцидент произошел из-за аномально высокой жары, установившейся в Краснодарском крае.

Первая нитка энергомоста с Кубани в Крым (четыре кабельно-воздушные линии из Тамани на полуостров) была запущена в декабре 2015 года президентом России Владимиром Путиным, через несколько недель в эксплуатацию ввели вторую нитку. На полную мощность энергомост был выведен в мае 2016-го.

