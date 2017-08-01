Россия временно прекратила поставки электричества в Китай

Россия приостановила поставки электроэнергии в КНР в связи с аварией на высоковольтной линии «Амурская — Хэйхэ». Об этом сообщили во вторник, 1 августа, «Интер РАО», передает Rambler News Service.

«Поставки электроэнергии в Китай временно приостановлены», — сказали в компании, не уточняя подробностей.

По данным Минэнерго, днем 1 августа сработала защита энергосети, отключившая пять воздушных высоковольтных линий: «Бурейская ГЭС — Амурская» , «Бурейская ГЭС — Хабаровская», «Амурская — Хэйхэ», «Хабаровская — Волочаевка тяговая» и «Хабаровская — Левобережная».

«Произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению "Переход через реку Амур". Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 герц», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Мощность сетей, отключенных от потребителей, из-за аварии на Дальнем Востоке оценивается в 1,15 тысячи мегаватт. «На 15:44 мск части потребителей Приморского края (мощность 300 мегаватт), Амурской области (130 мегаватт) и Хабаровского края (100 мегаватт) было подано напряжение», — уточнили в пресс-службе Минэнерго. В ведомстве добавили, что из-за сбоя в работе электросети отключились некоторые агрегаты на Бурейской гидроэлектростанции (ГЭС).

Причины аварии выясняются, ведутся аварийно-восстановительные работы.