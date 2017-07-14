Структуры «Интер РАО» потребовали от властей Грузии 120 миллионов долларов

Сумма двух исков нидерландских структур «Интер РАО» — Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V. — владеющих активами в Грузии, к властям этой страны для компенсации выпадающих доходов от обесценения лари составил более 120 миллионов долларов. Об этом сообщил член правления «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов, передает ТАСС.

Компании подали международный арбитраж иски с целью компенсации выпадающих доходов от обесценения лари.

Ильнар Мирсияпов уточнил, что объем исков еще будет уточняться и может вырасти до 150 миллионов долларов. по его словам, оба иска приняты к рассмотрению.

Компаниям Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V. принадлежат в Грузии 75 процентов акций электросетевой компании «Теласи» и по 100 процентов Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2. Об инвестиционном споре по компенсации выпадающих доходов от обесценения лари они уведомили власти Грузии в апреле этого года.

Нидерландские компании являются защищенными инвесторами по договору о стимулировании и взаимной защите инвестиций между Нидерландами и Грузией. По мнению компаний, Грузия нарушила обязательства международного договора и договоров купли-продажи, предусматривающих повышение тарифов на услуги компаний при обесценении лари по отношению к доллару (для Храми ГЭС-2 возможен пересмотр тарифа при обесценении лари к иене). Однако, как утверждают в «Интер РАО», власти Грузии не реализовали эти гарантии.