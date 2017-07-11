В Госдуме создадут группу по восстановлению дружбы с Грузией

В Госдуме восстановлением отношений между Москвой и Тбилиси займется неформальная рабочая группа. Об этом заявил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает ТАСС во вторник, 11 июля.

Он рассказал, что соответствующая договоренность была достигнута по итогам переговоров российских и грузинских депутатов. «Пока к официальной группе парламент Грузии не готов», — отметил Калашников.

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По его словам, в ходе беседы депутаты двух стран затронули также вопросы упрощения визового режима между странами.

В комитете по делам СНГ подчеркнули, что представители парламента Грузии посетили Госдуму впервые за 10 лет. В делегацию вошел, в частности, председатель фракции «Альянса патриотов Грузии» Георгий Ломия.

Как отмечает «Парламентская газета», российско-грузинская межпарламентская группа, о создании которой договорились депутаты, будет собираться раз в несколько раз месяцев.

15 мая МИД России предупредил граждан о рисках посещения Грузии. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Москва располагает «весьма ограниченными возможностями по защите сограждан от произвола». Соответствующее заявление министерство распространило после того, как власти Грузии заявили о намерении внести экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в черный список.