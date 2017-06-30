Спрос на перелеты из России в Тбилиси вырос в четыре раза

Количество забронированных авиабилетов из России в Тбилиси летом текущего года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Об этом аналитики туристического сервиса OneTwoTrip рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

При этом средняя цена перелета из российских городов в столицу Грузии снизилась на 21 процент по сравнению с прошлым годом. Сейчас она составляет около 13,4 тысячи рублей за билеты в обе стороны.

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Кроме того, почти на треть (32 процента) увеличился спрос на перелеты в Батуми. Средняя стоимость авиабилетов по этому направлению равняется 16 тысячам рублей. Цена по сравнению с июнем-августом 2016 года упала на 15 процентов.

Количество оформленных в Кутаиси авиабилетов увеличилось на четверть. При этом перелеты подешевели на 53 процента. Улететь из России в грузинский город на западе страны в настоящее время можно примерно за 10,2 тысячи рублей.

В конце мая сообщалось, что Грузия попала в пятерку наиболее востребованных стран для перелета из России летом 2017 года. Количество купленных авиабилетов по этому направлению, по данным «Туту.ру», увеличилось более чем в полтора раза.