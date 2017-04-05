В Грузии заработало авиатакси

Грузинская гостиничная компания Adjara Group Hospitality запустила первое в стране авиатакси. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 5 апреля.

Авиатакси Aviator будет перевозить путешественников на американском турбовинтовом Beechcraft King Air, рассчитанном на пятерых пассажиров. В дальнейшем планируется расширение парка воздушных судов.

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Самолет будет курсировать между международным аэропортом Тбилиси и всеми другими воздушными гаванями Грузии. Он также будет совершать зарубежные перелеты, в частности, в Ереван, Баку, Стамбул, Трабзон (Турция) и другие города.

Путешествия на авиатакси отличаются от чартерных и регулярных рейсов отсутствием длительных процедур регистрации и ожидания посадки. Пассажирам достаточно прибыть за 10-15 минут до отправления, чтобы разобраться с необходимыми формальностями.

Услуги воздушного такси предоставляют и в России. Этим, в частности, занимается авиакомпания Dexter, которая выполняет перелеты на территории Приволжского федерального округа и других регионов страны.

