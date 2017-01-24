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Города Приволжья свяжет воздушное такси

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Российская авиакомпания Dexter в 2017 году продолжит выполнять регулярные рейсы и предоставлять услуги воздушного такси в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 24 января.

Программа перевозок стартует 1 февраля. Маршруты, которые выполнялись в 2016 годом, сохранятся и в текущем, заверили представители Dexter. Власти закрыли программу субсидирования регулярных рейсов в ПФО, однако авиакомпания ведет переговоры с чиновниками с целью сохранения доступных цен на билеты.

Помимо перелетов на территории ПФО, авиакомпания предоставляет услуги воздушного такси в любых других регионах России. Она выполняет рейсы на расстояние до двух тысяч километров между городами, где есть действующие аэропорты.

В сентябре 2016 года гендиректор Dexter Эльбрус Саламов рассказал, что чаще всего авиатакси заказывают для путешествий из Москвы в Санкт-Петербург, Ижевск, Самару и другие населенные пункты.

Авиатакси отличается от чартеров и других типов рейсов рядом упрощений. Пассажирам, к примеру, не нужно проходить длительные процедуры регистрации, а достаточно прибыть за 10-15 минут до вылета и разобраться с необходимыми формальностями.

Перевозчик был основан в декабре 2004 года. Он использует одномоторные турбовинтовые самолеты Pilatus PC-12.

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