Финская авиакомпания выполнит «самый страшный рейс» в мире

Национальная авиакомпания Финляндии Finnair в пятницу, 13 января, выполнит полет из Копенгагена в Хельсинки. Как отмечает портал «Рамблер/Путешествия», этот маршрут в шутку называют «самым страшным рейсом» в мире.

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Дело в том, что его номером является AY666. Три шестерки в христианстве считаются Числом зверя и являются часто используемым элементом сатанинской атрибутики. Кроме того, код аэропорта Хельсинки — HEL, что созвучно с английским словом hell («ад»).

Этот рейс Finnair выполняет уже несколько десятков лет. По маршруту Копенгаген — Хельсинки авиакомпания летает пять раз в день. Однако повышенный интерес наблюдается только к AY666, и, как правило, в пятницу, 13.

Самолет должен вылететь из столицы Дании в 15:15 мск и прибыть в Финляндию в 16:50. В авиакомпании заявляют, что суеверия никак не сказываются на загрузке AY666. В большинстве случаев самолет отправляется полным, отмечают представители перевозчика.

Существует распространенное мнение, что в пятницу 13-го числа любого месяца нужно быть особенно готовым к неприятностям и остерегаться неудач. Психотерапевты рассматривают такую боязнь как одну из фобий.

