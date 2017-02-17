СМИ анонсировали появление в России авиатаксистов

Министерство транспорта планирует разрешить частным пилотам оказывать услуги авиатакси и проводить воздушные экскурсионные туры без создания авиакомпании. Об этом в пятницу, 17 февраля, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

По словам собеседника издания, сейчас ведомство обсуждает эту идею с экспертами. Чиновники планируют создать в структуре гражданской авиации России новый сегмент, наряду с большой коммерческой авиацией и авиацией общего назначения.

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В настоящее время для перевозки пассажиров, даже на легкомоторных самолетах и вертолетах, необходимо создавать компанию и получать сертификат эксплуатанта. Минтранс хочет отменить эти требования для лиц, оказывающих услуги авиатакси и воздушных экскурсионных туров.

Однако для этого сегмента сохранятся нормы по обеспечению безопасности полетов. Авиатаксисты должны будут иметь свидетельство летной годности на воздушное судно, свидетельство коммерческого пилота, страховой полис на самолет и пассажиров и так далее.

Минтранс в ближайшее время намерен публично обсудить эту инициативу в правительстве. Для реализации нововведений нужно будет внести изменения в Воздушный кодекс и федеральные авиационные правила. Весь процесс может быть завершен в течение года, полагают в ведомстве.

Представитель организации пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА-Россия» Александр Евдокимов прогнозирует, что рынок услуг авиатаксистов будет огромным, особенно в регионах, где есть проблемы с дорогами.

Отличие воздушного такси от чартерных и других типов рейсов заключается в ряде упрощений. Пассажиры, к примеру, проходят сокращенные процедуры регистрации, им достаточно прибыть к месту вылета за 10-15 минут до отправления.