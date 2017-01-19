Подмосковный аэропорт Жуковский лишился единственного рейса по России

Российская авиакомпания «ЮВТ Аэро» прекратила полеты из Казани в подмосковный аэропорт Жуковский. Об этом в четверг, 19 января, сообщает РИА Новости.

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Как пояснила пресс-секретарь перевозчика Гузель Рахматуллина, до 31 декабря 2016 года рейсы по данному направлению субсидировались. В новом году денег из бюджета на эти цели не выделили, поэтому в «ЮВТ Аэро» полеты в Жуковский решили прекратить.

По словам Рахматуллиной, стоимость билетов из Казани в подмосковный аэропорт начиналась от 1590 рублей с учетом субсидий. Без дотаций перелеты существенно подорожают и станут нерентабельными, добавила она.

«ЮВТ Аэро» была основана в 2015 году. Она базируется в аэропортах Казани и Бугульмы (Татарстан) и выполняет пассажирские перевозки по России. Для Жуковского рейс из Казани был единственным внутренним направлением.