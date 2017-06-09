Авиабилеты на лето обошлись россиянам в 8,4 тысячи рублей

Средний тариф на перелеты по России и за рубеж текущим летом составил 8,4 тысячи рублей в одну сторону. Об этом эксперты туристического сервиса «Туту.ру» в пятницу, 9 июня, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

По сравнению с июнем-августом 2016 года данный показатель снизился лишь незначительно, на 1,2 процента. Зато примерно на 15 процентов подешевели билеты в ближнее (8,2 тысячи рублей) и дальнее зарубежье (14,5 тысячи рублей).

Перелеты в Европу этим летом обошлись россиянам примерно в 11,2 тысячи рублей. Это на 11 процентов меньше тарифов 2016 года.

Как отмечают в «Туту.ру», цены на полеты за границу снижаются как минимум последние полгода. Такое явление обусловлено падением курса евро и увеличением количества бюджетных тарифов от перевозчиков, поясняют специалисты.

Стоимость авиабилетов по стране практически не изменилась, составив чуть больше 8 тысяч рублей.

Ранее в пятницу сообщалось, что летние перелеты из России по ряду направлений в ближнем зарубежье и Европе существенно подешевели.