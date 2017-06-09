Цены на перелет в Киев летом упали на треть

Авиабилеты из России в Киев летом подешевели почти на треть (31 процент) по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса OneTwoTrip, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 9 июня.

Эксперты пришли к таким выводам, изучив данные о бронировании билетов на июнь-август. Средняя цена путешествия в столицу Украины сейчас составляет 12,7 тысячи рублей в обе стороны. Стоимость перелета во Львов упала еще сильней, практически вдвое, до 14 тысяч рублей. Стоит отметить, что в настоящее время прямых рейсов между Россией и Украиной нет. Лайнеры летают с пересадками в Минске, Риге и других городах.

Материалы по теме Стоповер в подарок Как за те же деньги посетить в два раза больше стран

Среди других направлений ближнего зарубежья существенно подешевели билеты в Минск (на 29 процентов, до 8 тысяч рублей), а также в грузинские города Кутаиси (минус 34 процента, 11,6 тысячи рублей) и Батуми (27 процентов, до 16,8 тысячи рублей).

Что касается Европы, то лидером по снижению цен стала итальянская Пиза. Полет туда-обратно этим летом обойдется на 78 процентов дешевле (15,2 тысячи рублей). На 34 процента подешевели билеты в болгарский город Бургас — 20,2 тысячи рублей. Стоимость перелета в немецкий Кельн упала на 36 процентов (11,7 тысячи рублей).

В сегменте дальнего зарубежья снизились тарифы на билеты в Нью-Йорк: минус 29 процентов, 28,4 тысячи рублей. Улететь в канадский Торонто летом можно примерно за 35,8 тысячи рублей. По сравнению с 2016 годом путешествие подешевело на 55 процентов.

Ранее сообщалось, что средняя цена авиабилетов из России за рубеж на лето стала меньше на 22 процента (16,2 тысячи рублей в оба конца).

