Определена наиболее популярная страна для перелетов из России на лето

Молдавия была признана самой востребованной страной для перелетов из России на грядущее лето. Об этом специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 30 мая.

Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав информацию о бронировании через портал авиабилетов на июнь-август. В четверку лидеров в порядке убывания также были включены Казахстан, Испания и Грузия.

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Авиабилеты в Молдавию (туда-обратно) подешевели по сравнению с летом 2016 года на 16 процентов. Средняя цена составила 12,4 тысячи рублей. Грузия набирает популярность: с 12-го места в прошлом году она поднялась на 4-е. Количество купленных туда авиабилетов увеличилось более чем в полтора раза.

Перелеты из России в Европу летом 2017 года стали дешевле почти на 11 процентов. Их стоимость составила чуть больше 22 тысяч рублей в оба конца. Цены на авиабилеты в ближнее зарубежье упали на 14 процентов (15,9 тысячи рублей), в дальнее — на 15 процентов (28,5 тысячи рублей).

В апреле сообщалось, что Молдавия оказалась самым популярным за последние 10 лет государством для перелетов из России. В топ-3 также вошли Украина и Казахстан.